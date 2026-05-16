Molti italiani si trovano a dover affrontare ogni mese spese come affitto, bollette e spesa, lasciando spesso poche risorse risparmiate. La domanda comune riguarda quanti soldi siano necessari da mettere da parte per sentirsi più sicuri finanziariamente. Questa esigenza si manifesta particolarmente tra coloro che cercano di pianificare un futuro senza preoccupazioni e di accumulare una sorta di riserva di emergenza. La questione del risparmio si presenta frequentemente tra le persone che si interrogano su come gestire al meglio il proprio budget.

Molti italiani, una volta pagati affitto, bollette e spesa, si ritrovano con pochi soldi a fine mese e si chiedono quanto dovrebbero realmente mettere da parte.Non esiste una cifra universale, ma gli esperti indicano alcune soglie di sicurezza chiare per vivere più sereni. Il principio di base è costruirsi un “cuscinetto” contro gli imprevisti e accumulare patrimonio nel tempo.La regola più consigliata è la 503020: destinare il 50% del reddito netto alle spese indispensabili (casa, cibo, bollette, trasporti), il 30% ai desideri e il 20% al risparmio e investimenti. Chi ha difficoltà, come ricorda un approfondimento su Grazia, può partire dal 5-10% del reddito e aumentare gradualmente ogni sei mesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quanti soldi bisogna avere da parte per stare tranquilli? La risposta

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