Quanti soldi guadagnano Flavio Cobolli con la finale al Roland Garros? E se arriva la Coppa dei Moschettieri…

Flavio Cobolli giocherà la finale del Roland Garros 2026: l’appuntamento è per domenica 7 giugno (ore 15.00) sul Court Philippe-Chatrier, dove il tennista italiano affronterà il tedesco Alexander Zverev in un atto conclusivo inedito a livello Slam (entrambi andranno a caccia del primo sigillo in carriera in uno dei quattro tornei più importanti del calendario internazionale). Il 24enne romano non ha dovuto giocare la semifinale contro Matteo Arnaldi, perché il ligure ha dato forfait a causa di un virus. Il primo storico derby in una semifinale Slam è saltato a causa di una criticità fisica e così il nostro portacolori, che da lunedì sarà almeno numero 10 del mondo (ma potrebbe issarsi addirittura al quinto posto del ranking ATP), è stata promosso senza scendere in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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