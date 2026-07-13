Jannik Sinner deve scegliere tra Montreal e Cincinnati come tappa preparatoria per gli Us Open. La decisione non è ancora stata presa e sarà comunicata dopo il torneo di Wimbledon, a cui parteciperà. La scelta tra le due tappe dipende dalla strategia di preparazione e sarà definita successivamente alla conclusione del torneo inglese. La decisione finale verrà comunicata in seguito alla conclusione di Wimbledon.

E adesso? A domanda esplicita, Jannik Sinner aveva già risposto qualche giorno fa: "Cosa faremo dopo Wimbledon lo decideremo solo a torneo concluso". Andare in Canada o direttamente a Cincinnati? O magari giocare entrambi i Masters 1000 sul cemento americano puntando al record di Masters 1000 in una stagione, provando a completare la collezione? Molto dipenderà anche dalle condizioni di Sinner dopo questo torneo. Le precauzioni, dopo quanto successo a Parigi, non sono mai troppe. In primavera, dopo le sconfitte di Melbourne e Doha, Sinner aveva iniziato una corsa a perdifiato. Un Masters 1000 dopo l’altro, una vittoria dopo l’altra. Il primo Indian Wells, il bis a Miami e poi la scorpacciata di terra rossa, conquistando territori ancora vergini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner, la strada per gli Us Open inizia col primo bivio: meglio Montreal o Cincinnati per prepararsi?

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