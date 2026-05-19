Sinner può vincere tutti i 1000 nello stesso? Perché lo scoglio Montreal-Cincinnati potrebbe creare pericoli da evitare

Jannik Sinner sta vivendo un inizio di stagione senza precedenti, con cinque tornei Masters 1000 vinti su cinque partecipazioni. Questa serie di successi ha attirato l’attenzione sul suo percorso e sulla possibilità di conquistare tutti e sei gli appuntamenti dello stesso circuito nel 2026. Tuttavia, le tappe successive a Montreal e Cincinnati rappresentano un ostacolo, con il rischio di incontri complicati che potrebbero mettere alla prova la sua continuità.

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