Sinner può vincere tutti i 1000 nello stesso? Perché lo scoglio Montreal-Cincinnati potrebbe creare pericoli da evitare
Jannik Sinner sta vivendo un inizio di stagione senza precedenti, con cinque tornei Masters 1000 vinti su cinque partecipazioni. Questa serie di successi ha attirato l’attenzione sul suo percorso e sulla possibilità di conquistare tutti e sei gli appuntamenti dello stesso circuito nel 2026. Tuttavia, le tappe successive a Montreal e Cincinnati rappresentano un ostacolo, con il rischio di incontri complicati che potrebbero mettere alla prova la sua continuità.
Cinque Masters 1000 disputati, cinque vittorie: il 2026 di Jannik Sinner sta assumendo contorni storici, sia per il campione altoatesino sia per il tennis italiano. Il trionfo agli Internazionali d’Italia ha ulteriormente allungato la striscia vincente dell’azzurro, alimentando una domanda che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrata impensabile: riuscirà a conquistare tutti i 1000 della stagione? “ Credo sia impossibile mantenere questo livello di gioco per tutta la stagione. L’importante è stare bene fisicamente, altrimenti non si va da nessuna parte “, ha dichiarato Jannik. Al momento, nel calendario restano ancora i Masters 1000 di Montreal, Cincinnati, Shanghai e Parigi (indoor). 🔗 Leggi su Oasport.it
Jannik Sinner può vincere tutti i 1000 stagionali
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