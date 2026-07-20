Quando si gioca Italia-USA Nations League volley 2026 | orario quarti tv streaming

L’Italia affronterà gli USA nei quarti di finale della Nations League di volley maschile 2026. Gli azzurri, che hanno concluso la fase preliminare al quarto posto, si sfideranno con gli americani, quinti in classifica. La partita si giocherà dopo aver disputato dodici incontri ciascuna durante le tre settimane di competizione in giro per il mondo. L’orario, la trasmissione in tv e lo streaming sono ancora da definire.

L’Italia affronterà gli USA nei quarti di finale della Nations League 2026 di volley maschile: dopo aver concluso la fase preliminare al quarto posto, gli azzurri se la dovranno vedere con gli americani, quinti piazzati al termine delle tre settimane di competizione in giro per il mondo (ogni squadra ha giocato dodici partite). I Campioni del Mondo e la compagine a stelle e strisce dovrebbero dare vita a un confronto particolarmente equilibrato e avvincente, fondamentale da vincere per accedere alla zona medaglie. L’appuntamento con le Final Eight del massimo torneo internazionale itinerante è a Ninbgo (Cina), dal 29 luglio al 2 agosto: all’evento si sono qualificate le prime sette classificate e la Cina, in qualità di Paese ospitante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Ukraine VS Italy | Women's Volleyball Nations League Match Prediction

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