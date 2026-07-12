Italia-Olanda quarti Nations League volley femminile | quando si gioca programma orari tv streaming

L’Italia affronterà l’Olanda nei quarti di finale della Nations League femminile di volley 2026. La partita si terrà in una data ancora da definire, dopo che le azzurre hanno concluso la fase preliminare al secondo posto, mentre le olandesi si sono piazzate settime nel girone. La competizione si è svolta in diverse località globali, con ogni squadra che ha disputato dodici incontri.

L’Italia affronterà l’Olanda nei quarti di finale della Nations League 2026 di volley femminile: dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le azzurre se la dovranno vedere con le oranje, settime piazzate al termine delle tre settimane di competizione in giro per il mondo (ogni squadra ha giocato dodici partite). Le Campionesse del Mondo partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare attente contro un’avversaria molto agguerrita e che potrebbe creare qualche grattacapo. L’appuntamento con le Final Eight del massimo torneo internazionale itinerante è a Macao (Cina), dal 22 al 26 luglio: all’evento si sono qualificate le prime sette classificate e la Cina, in qualità di Paese ospitante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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