L’Italia affronterà l’Olanda nei quarti di finale della Nations League di volley femminile 2026. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le azzurre si scontreranno con le olande, che si sono classificate settime dopo aver disputato dodici partite durante le tre settimane di competizione internazionale. La partita si giocherà in un orario ancora da definire e sarà trasmessa sia in diretta televisiva che in streaming.

L’Italia affronterà l’Olanda nei quarti di finale della Nations League 2026 di volley femminile: dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le azzurre se la dovranno vedere con le oranje, settime piazzate al termine delle tre settimane di competizione in giro per il mondo (ogni squadra ha giocato dodici partite). Le Campionesse del Mondo partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare attente contro un’avversaria molto agguerrita e che potrebbe creare qualche grattacapo. L’appuntamento con le Final Eight del massimo torneo internazionale itinerante è a Macao (Cina), dal 22 al 26 luglio: all’evento si sono qualificate le prime sette classificate e la Cina, in qualità di Paese ospitante. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Quando si gioca Italia-Olanda, Nations League volley femminile 2026: orario quarti, tv, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia - Belgio 3-2: gli Highlights | Nazionale di Pallavolo Uomini 2026

Notizie e thread social correlati

Italia-Olanda, quarti Nations League volley femminile: quando si gioca, programma, orari, tv, streamingL’Italia affronterà l’Olanda nei quarti di finale della Nations League femminile di volley 2026.

Leggi anche: Italia-Olanda oggi, Nations League volley femminile 2026: orario, tv, canale, streaming

Argomenti più discussi: Italia-Olanda, quarti Nations League volley femminile: quando si gioca, programma, orari, tv, streaming; VNL - Le azzurre in campo nei quarti contro l'Olanda; Ottavi Mondiali 2026, Argentina-Egitto: formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming; Europei U 22 femminili: l’Italia in campo contro la Polonia.

Quando in Italia si deciderà di fare rete la situazione potrà sprigionare la potenzialità del paese. Ridurre le linee d’intermediazione, promuovere aggregatori come N presenza sul retail. x.com