Quando il mercato offende o gratifica
Il mercato finanziario è fatto di titoli che spesso si associano a emozioni e ricordi. Ogni azione o obbligazione porta con sé un’impronta, un’impressione legata alle sue oscillazioni di prezzo. Le variazioni di valore, infatti, influenzano non solo i numeri, ma anche le sensazioni di chi investe, creando un legame tra denaro e percezione.
Biocchi Pecunia non olet, dicevano i latini, ma sui mercati il denaro un odore ce l’ha eccome. Ogni titolo finisce per portarsi dietro un ricordo, una sensazione, perfino un carattere. Alcuni li associamo a un’intuizione felice, altri a un’occasione mancata, altri ancora alla fastidiosa impressione di averli capiti bene, ma nel momento sbagliato. Da lì nasce un legame curioso: smettiamo di osservarli per ciò che sono e cominciamo a guardarli per ciò che rappresentano per noi. Il titolo diventa familiare, quasi domestico. Ne conosciamo i movimenti, ricordiamo i livelli, seguiamo le notizie, ci convinciamo di sapere come reagirà. La familiarità rassicura e sa travestirsi benissimo da competenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Le bancarelle al ’Paese Ritrovato’. Quando il mercato diventa terapiaNel villaggio per persone con Alzheimer chiamato Paese Ritrovato, una delle stradine, denominata “Via del mercato”, ospita bancarelle.
DiMartedì, Giannini choc: offende i disabili per criticare il Governo: "Parole indegne"Durante la trasmissione di approfondimento in onda su La7, condotta da Giovanni Floris, sono state pronunciate parole offensive nei confronti delle...