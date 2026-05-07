Durante la trasmissione di approfondimento in onda su La7, condotta da Giovanni Floris, sono state pronunciate parole offensive nei confronti delle persone con disabilità. La discussione si è concentrata sulle critiche rivolte al Governo, con alcuni interventi che hanno suscitato reazioni di sorpresa tra i presenti. La trasmissione ha visto un acceso dibattito, con varie opinioni espresse dai partecipanti e alcuni commenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico.

In diretta a DìMartedì, trasmissione di approfondimento in onda su La7 e condotta da Giovanni Floris, il patibolo contro il governo procedeva a gonfie vele. I soliti volti, le solite accuse, la solita superiorità morale. La stessa che doveva aver convinto il giornalista e ospite Massimo Giannini a poter dire la qualunque dall'alto del gradino più alto. Stavolta, però, gli è andata male. Molto male. Perché nel tentativo di screditare ulteriormente l'esecutivo, Giannini si è lasciato andare in paragoni quantomeno allucinanti. "il governo è come un essere umano.bene se vive per 100 anni e più.ma se vive immobile su una sedia a rotelle a non far nulla è inutile che viva così a lungo", ha detto fra gli applausi scroscianti del pubblico in studio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - DiMartedì, Giannini choc: offende i disabili per criticare il Governo: "Parole indegne"

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