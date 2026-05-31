Nel villaggio per persone con Alzheimer chiamato Paese Ritrovato, una delle stradine, denominata “Via del mercato”, ospita bancarelle. Il mercato si svolge nel contesto di un progetto che utilizza le bancarelle come forma di terapia. La cooperativa La Meridiana ha organizzato questa iniziativa all’interno del villaggio, che si trova in viale Elvezia. L’attività coinvolge persone affette da Alzheimer e mira a stimolare le capacità cognitive attraverso la partecipazione alle bancarelle.

“Via del mercato” è una delle stradine del Paese Ritrovato, il villaggio per le persone affette da Alzheimer della coooperativa La Meridiana in viale Elvezia. E il mercato c’è veramente. Proprio al giovedì, come in centro a Monza, ma due volte al mese (dalle 9 alle 12), operatori e volontari del Paese allestiscono per i 64 ospiti un vero e proprio mercatino con alimenti, vestiti, prodotti di igiene personale, borse e accessori, piccoli arredi per la casa e bigiotteria. Il progetto, in pectore ormai da tempo, è partito l’altro giorno grazie al sostegno del Lions club International Regina Teodelinda, presieduto da Patrizia De Marco, che ha devoluto 3mila euro una tantum, ma che continuerà a sostenere l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le bancarelle al ’Paese Ritrovato’. Quando il mercato diventa terapia

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