Quando e dove si gioca Euro 2028? Date formula qualificazioni e cammino dell’Italia

Da ilfaroonline.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il torneo Euro 2028 si giocherà in tre città degli Stati Uniti tra giugno e luglio del 2028. La competizione prevede 24 squadre divise in sei gironi da quattro, con le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze a qualificarsi per gli ottavi di finale. Le qualificazioni inizieranno nel marzo 2027 e coinvolgeranno tutte le nazionali europee. L’Italia seguirà il percorso di qualificazione attraverso le partite di gruppo.

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Londra, 20 luglio 2026 – Conclusi i Mondiali 2026, per le nazionali europee comincia già il conto alla rovescia verso il prossimo grande appuntamento internazionale. Euro 2028 si disputerà dal 9 giugno al 9 luglio 2028 tra Inghilterra, Scozia, Galles e Repubblica d’Irlanda. La partita inaugurale si giocherà a Cardiff, mentre semifinali e finale sono state assegnate allo stadio di Wembley, a Londra. Per l’Italia, invece, il cammino verso il torneo inizierà ufficialmente con il sorteggio delle qualificazioni del 6 dicembre 2026. Quando si gioca Euro 2028. Il Campionato europeo inizierà venerdì 9 giugno 2028 e terminerà domenica 9 luglio, dopo un mese di partite. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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UEFA Euro 2028 qualification — explained

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