Sinner al Roland Garros quando gioca? Date orari e dove vederlo in tv
Jannik Sinner si prepara a scendere in campo al Roland Garros, torneo del Grande Slam che si svolge sulla terra battuta a Parigi. Dopo aver vinto gli Internazionali d'Italia 2026, battendo in finale il suo avversario e riportando un italiano a conquistare il titolo di casa dopo 50 anni, l’atleta italiano partecipa all’appuntamento parigino. Le date e gli orari delle sue partite sono ancora da definire, ma sarà possibile seguirle in televisione e in streaming attraverso i canali ufficiali dedicati al torneo.
(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro vinto da pochi giorni gli Internazionali d'Italia 2026, battendo Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma e riportando un italiano a vincere il torneo di casa 50 anni dopo Adriano Panatta. Ora, ad attendere Sinner, c'è il Roland Garros, a cui arriva dopo la finale-maratona persa al quinto set lo scorso anno contro Alcaraz, che salterà Parigi dopo l'infortunio al polso rimediato a Barcellona, e da testa di serie numero 1. L'obiettivo è quello di conquistare l'unico Slam che ancora gli manca e completare così il Career Grande Slam, come già fatto dal rivale spagnolo a inizio anno con il trionfo agli Australian Open. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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