Sinner al Roland Garros quando gioca? Date orari e dove vederlo in tv

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo al Roland Garros, torneo del Grande Slam che si svolge sulla terra battuta a Parigi. Dopo aver vinto gli Internazionali d'Italia 2026, battendo in finale il suo avversario e riportando un italiano a conquistare il titolo di casa dopo 50 anni, l’atleta italiano partecipa all’appuntamento parigino. Le date e gli orari delle sue partite sono ancora da definire, ma sarà possibile seguirle in televisione e in streaming attraverso i canali ufficiali dedicati al torneo.

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