Sinner contro Rublev | quando si gioca e dove vedere l' incontro degli Internazionali BNL d' Italia 2026

Giovedì 14 maggio si svolgerà il match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev negli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2026. Dopo aver eliminato Andrea Pellegrino nel derby italiano, Sinner affronterà il tennista russo nei quarti di finale. La partita si giocherà sui campi del torneo romano, con le modalità di visione che saranno comunicate dagli organizzatori.

Giovedì 14 maggio Jannik Sinner dopo aver battuto Andrea Pellegrino nel derby tutto italiano degli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia sfiderà ai quarti il russo Rublev. Il cammino di Sinner Jannik Sinner ha aperto il suo torneo eliminando l'austriaco Ofner (nr.82 del ranking) col.🔗 Leggi su Romatoday.it

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