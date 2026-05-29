Premio Dicearchia 2026 al Generale Giuseppe Vadalà

Da lifeandnews.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Premio Dicearchia 2026 è stato assegnato al Generale Giuseppe Vadalà. La motivazione ufficiale è legata alla sua attività nel settore della tutela ambientale e della salute. La cerimonia si è svolta nelle ultime ore, con la consegna del riconoscimento al destinatario. La premiazione si è svolta in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici della scelta.

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