Il Premio Dicearchia 2026 è stato assegnato al Generale Giuseppe Vadalà. La motivazione ufficiale è legata alla sua attività nel settore della tutela ambientale e della salute. La cerimonia si è svolta nelle ultime ore, con la consegna del riconoscimento al destinatario. La premiazione si è svolta in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici della scelta.

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