Maccarese discarica abusiva sotto il cavalcavia | scatta la bonifica

A Fiumicino, sotto un cavalcavia a Maccarese, è stata scoperta una discarica abusiva di rifiuti. Le autorità hanno avviato le operazioni di bonifica per rimuovere i materiali abbandonati. La zona è stata sottoposta a controlli continui per contrastare l’abbandono di rifiuti nel territorio comunale. La bonifica è in corso e mira a ripristinare la sicurezza dell’area.

La linea dura di Costa: “Battaglia contro gli incivili. Ognuno si assumerà le proprie responsabilità” Fiumicino, 4 maggio 2026 – Proseguono i controlli contro l’abbandono dei rifiuti nel territorio comunale di Fiumicino, ancora una volta vittima di episodi di inciviltà e degrado ambientale. Nella giornata di oggi la Polizia locale è intervenuta sotto il cavalcavia di Maccarese, dove sono stati rinvenuti diversi sacchi e materiali lasciati sul ciglio della strada, in un’area verde a ridosso della carreggiata. L’intervento si inserisce nel piano di monitoraggio avviato dall’amministrazione comunale per contrastare gli scarichi abusivi e individuare i responsabili.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Discarica abusiva di Torre in Pietra, Balletta: “La bonifica programmata da tempo”Fiumicino, 25 febbraio 2026 – “Come Presidente della commissione Ambiente del Comune di Fiumicino, sento il dovere di ristabilire chiarezza in merito... Torna la discarica abusiva lungo il Sele: rifiuti abbandonati pochi giorni dopo la bonificaIl WWF Silentum invita il Comune di Eboli a valutare l’installazione di sistemi di videosorveglianza ambientale nell’area di Ponte Barizzo A pochi...