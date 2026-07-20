Puzzle su Radio2 il programma che trasforma i gesti quotidiani in storie | alla conduzione Riccardo Panzetta Jodie Alivernini e Alessandro Berrettoni

Da ilfattoquotidiano.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Su Radio2 va in onda “Puzzle”, un programma che trasforma i gesti quotidiani in storie. Alla conduzione ci sono Riccardo Panzetta, Jodie Alivernini e Alessandro Berrettoni. L’obiettivo è raccontare una giornata normale, svelando il lato straordinario che si cela dietro le azioni di tutti i giorni. Il programma si propone di scoprire il valore nascosto nelle piccole cose, offrendo una narrazione diversa della routine quotidiana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per svelare lo straordinario che si nasconde dietro l’ordinario c’è “ Puzzle “. L’obiettivo del nuovo programma di Radio 2 è raccontare una giornata ideale come se fosse un puzzle: scomporla e ricomporla pezzo per pezzo, nei suoi dettagli apparentemente irrilevanti, e dimostrare che dietro i gesti più automatici, quelli che facciamo senza pensarci, si nascondono abitudini, rituali, manie, curiosità, storie e piccole rivelazioni sul nostro modo di stare al mondo. Ogni lunedì sera, dalle 22 alle 23, Riccardo Panzetta e Jodie Alivernini, insieme ad Alessandro Berrettoni, uniscono leggerezza e curiosità. Memoria pop e suggestioni musicali fanno da sfondo a un racconto intelligente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

puzzle su radio2 il programma che trasforma i gesti quotidiani in storie alla conduzione riccardo panzetta jodie alivernini e alessandro berrettoni
© Ilfattoquotidiano.it - “Puzzle”, su Radio2 il programma che trasforma i gesti quotidiani in storie: alla conduzione Riccardo Panzetta, Jodie Alivernini e Alessandro Berrettoni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Micromance: non servono dimostrazioni eclatanti, l’amore oggi sta nei piccoli gesti quotidianiUn sondaggio rivela che il 70% delle persone preferisce dimostrare amore attraverso gesti semplici come un messaggio quotidiano o una tazza di caffè,...

Google Dreambeans: l’IA che trasforma i tuoi dati in storie animateGoogle ha presentato Dreambeans, un’Intelligenza Artificiale in grado di trasformare i dati notturni degli utenti in storie animate.

Argomenti più discussi: Un Puzzle d’autore; Il Puzzle da ascoltare; Un Puzzle d’autore.

riccardo panzetta puzzle su radio2 ilUn Puzzle d’autorePuzzle disegna un tassello della nostra vita quotidiana facendoci capire, per sottrazione o per addizione, altri segmenti della nostra quotidianità ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web