Puzzle su Radio2 il programma che trasforma i gesti quotidiani in storie | alla conduzione Riccardo Panzetta Jodie Alivernini e Alessandro Berrettoni
Su Radio2 va in onda “Puzzle”, un programma che trasforma i gesti quotidiani in storie. Alla conduzione ci sono Riccardo Panzetta, Jodie Alivernini e Alessandro Berrettoni. L’obiettivo è raccontare una giornata normale, svelando il lato straordinario che si cela dietro le azioni di tutti i giorni. Il programma si propone di scoprire il valore nascosto nelle piccole cose, offrendo una narrazione diversa della routine quotidiana.
Per svelare lo straordinario che si nasconde dietro l’ordinario c’è “ Puzzle “. L’obiettivo del nuovo programma di Radio 2 è raccontare una giornata ideale come se fosse un puzzle: scomporla e ricomporla pezzo per pezzo, nei suoi dettagli apparentemente irrilevanti, e dimostrare che dietro i gesti più automatici, quelli che facciamo senza pensarci, si nascondono abitudini, rituali, manie, curiosità, storie e piccole rivelazioni sul nostro modo di stare al mondo. Ogni lunedì sera, dalle 22 alle 23, Riccardo Panzetta e Jodie Alivernini, insieme ad Alessandro Berrettoni, uniscono leggerezza e curiosità. Memoria pop e suggestioni musicali fanno da sfondo a un racconto intelligente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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