Google Dreambeans | l’IA che trasforma i tuoi dati in storie animate

Notizia in breve

Google ha presentato Dreambeans, un’Intelligenza Artificiale in grado di trasformare i dati notturni degli utenti in storie animate. L’algoritmo può collegarsi a vari servizi Google per generare suggerimenti personalizzati. La tecnologia analizza i dati raccolti e li converte in narrazioni visive, offrendo un'esperienza di storytelling digitale. La presentazione si è concentrata sulle funzionalità e sui possibili collegamenti con altri strumenti dell’azienda.