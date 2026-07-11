Micromance | non servono dimostrazioni eclatanti l'amore oggi sta nei piccoli gesti quotidiani

Un sondaggio rivela che il 70% delle persone preferisce dimostrare amore attraverso gesti semplici come un messaggio quotidiano o una tazza di caffè, piuttosto che con eventi spettacolari. Le relazioni si concentrano su attenzioni costanti piuttosto che su grandi dimostrazioni. I risultati mostrano che l’attenzione ai dettagli quotidiani è considerata più significativa per mantenere vivo il sentimento. La tendenza riguarda tutte le età, con un aumento delle manifestazioni di affetto spontanee.

Essere romantici oggi significa puntare meno su grandi gesti eclatanti e più sulla cura quotidiana: piccoli gesti e semplici attenzioni che fanno la differenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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