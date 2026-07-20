Una turista di 62 anni è stata soccorsa ieri sulla spiaggia di San Michele a Sirolo dopo essere stata punta da un insetto. La donna ha avuto una reazione allergica grave, uno shock anafilattico. È stata salvata grazie all’intervento del presidente della Croce Rossa, che ha fornito assistenza immediata. La turista è stata poi portata in ospedale per ulteriori cure.

Sirolo (Ancona), 20 luglio 2026 – Una turista di 62 anni, di Cesena, è stata soccorsa ieri sulla spiaggia di San Michele, a Sirolo, per una reazione allergica scatenata dalla puntura di un insetto. A prestarle i primi soccorsi è stato il presidente della Croce Rossa di Ancona Gianni Barca, in spiaggia da semplice bagnante nel suo giorno di riposo. Attenendosi al protocollo del soccorritore, con le domande di rito Barca ha passato in rassegna le possibili cause del malore, fino al dettaglio della puntura sul piede e ai sintomi che non lasciavano dubbi: «Difficoltà a respirare, macchie rosse sulle braccia — racconta —: ho capito che era in corso una reazione allergica». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Punta da un insetto, va in shock anafilattico. Salvata dal presidente della Croce Rossa

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