Viene punto da un insetto e va in shock anafilattico salvato in farmacia a Manoppello
Un apicoltore è stato soccorso in una farmacia di Manoppello dopo aver subito una puntura di ape. Poco dopo, ha iniziato a manifestare i sintomi di uno shock anafilattico, tra cui difficoltà respiratorie e perdita di coscienza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno provveduto a stabilizzarlo e a trasportarlo in ospedale per ulteriori cure. La puntura di insetto ha causato una reazione grave che ha richiesto un intervento immediato.
Dopo essere stato punto da un'ape un apicoltore che ha iniziato ad avvertire i classici sintomi dello shock anafilattico. Era a lavorare in un campo a Manoppello intorno alle ore 19:20 di venerdì 15 maggio.Ma come si è accorto di avere un eritema cutaneo e un'occlusione alla glottide ha deciso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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