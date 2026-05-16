Viene punto da un insetto e va in shock anafilattico salvato in farmacia a Manoppello

Un apicoltore è stato soccorso in una farmacia di Manoppello dopo aver subito una puntura di ape. Poco dopo, ha iniziato a manifestare i sintomi di uno shock anafilattico, tra cui difficoltà respiratorie e perdita di coscienza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno provveduto a stabilizzarlo e a trasportarlo in ospedale per ulteriori cure. La puntura di insetto ha causato una reazione grave che ha richiesto un intervento immediato.

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