Viene punto da un insetto e va in shock anafilattico salvato in farmacia a Manoppello

Da ilpescara.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un apicoltore è stato soccorso in una farmacia di Manoppello dopo aver subito una puntura di ape. Poco dopo, ha iniziato a manifestare i sintomi di uno shock anafilattico, tra cui difficoltà respiratorie e perdita di coscienza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno provveduto a stabilizzarlo e a trasportarlo in ospedale per ulteriori cure. La puntura di insetto ha causato una reazione grave che ha richiesto un intervento immediato.

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Dopo essere stato punto da un'ape un apicoltore che ha iniziato ad avvertire i classici sintomi dello shock anafilattico. Era a lavorare in un campo a Manoppello intorno alle ore 19:20 di venerdì 15 maggio.Ma come si è accorto di avere un eritema cutaneo e un'occlusione alla glottide ha deciso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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