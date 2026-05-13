Era un bellissimo coleottero non l’avevo mai visto Poi ho sentito il corpo bruciare in pochi secondi Raccoglie un insetto verde al parco e va in shock anafilattico salvata da un ex medico
Durante una passeggiata al parco, una persona ha raccolto un coleottero verde brillante, senza immaginare cosa sarebbe successo di lì a poco. Dopo aver toccato l’insetto, ha avvertito un bruciore diffuso e, in breve tempo, ha avuto un blocco totale delle vie respiratorie. È stato necessario l’intervento di un ex medico presente sul posto per prestare i primi soccorsi e salvarla da un rischio di anafilassi.
Un piccolo coleottero verde brillante raccolto da terra per curiosità, un bruciore improvviso in tutto il corpo e, in una manciata di secondi, il blocco totale delle vie respiratorie. Quella che doveva essere una normale gita di famiglia a Fort Knox, nel Maine, si è trasformata in un incubo per la 44enne Antoinette Webb. Colpita da una reazione allergica da “uno su un milione” sotto gli occhi dei figli gemelli di nove anni, la donna ha rischiato di morire per un gravissimo shock anafilattico: si è salvata solo grazie alla presenza fortuita e all’intervento provvidenziale di un ex paramedico dell’esercito che le ha prestato le primissime cure. Il contatto con l’insetto e il malore immediato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie correlate
Leggi anche: Simone Bilardo, imprenditore, che nel 2021 ha scoperto di avere due tumori al cervello: «Uno era operabile, l'altro no. Quando mi hanno detto che avevo due anni di vita, non ho visto la fine: ho visto un inizio»
Leggi anche: “Ho aperto il pacco arrivato da Temu, ho visto muoversi qualcosa e poi ho capito. C’era uno scorpione di 6 cm, non mi ha punto per pura fortuna”: la storia di Davide