Era un bellissimo coleottero non l’avevo mai visto Poi ho sentito il corpo bruciare in pochi secondi Raccoglie un insetto verde al parco e va in shock anafilattico salvata da un ex medico

Durante una passeggiata al parco, una persona ha raccolto un coleottero verde brillante, senza immaginare cosa sarebbe successo di lì a poco. Dopo aver toccato l’insetto, ha avvertito un bruciore diffuso e, in breve tempo, ha avuto un blocco totale delle vie respiratorie. È stato necessario l’intervento di un ex medico presente sul posto per prestare i primi soccorsi e salvarla da un rischio di anafilassi.

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