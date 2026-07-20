Pugno saluta la Juventus e vola in prestito all’Ajax | avventura in prestito per l’attaccante bianconero Il comunicato
L’attaccante ex Juventus Diego Pugno si trasferisce in prestito all’Ajax. La società ha comunicato ufficialmente il trasferimento, che permette al giocatore di continuare la sua carriera in Eredivisie. Pugno lascia così la Juventus dopo aver concluso il suo percorso con il club. Il trasferimento avviene con la formula del prestito, senza dettagli sui termini economici o sulla durata dell’accordo.
di Luca Fiore L’attaccante ex bianconero, Diego Pugno, si trasferisce ufficialmente in prestito all’Ajax per proseguire la propria crescita professionale. Diego Pugno saluta ufficialmente la Juventus per intraprendere una nuova avventura sportiva. L’attaccante si trasferisce all’ Ajax a titolo temporaneo in vista della prossima stagione agonistica. Dopo essere approdato in bianconero nel 2021, il giocatore ha compiuto un percorso di crescita estremamente significativo all’interno del settore giovanile. La decisione presa dalla dirigenza è quella di permettergli di maturare ulteriore esperienza sul campo, mettendosi alla prova in un contesto prestigioso come la massima divisione calcistica olandese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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