L’Ajax non esercita l’opzione di riscatto per Maximilian Ibrahimovic, che torna così al Milan. L’attaccante, in prestito in Olanda, saluta l’Ajax senza prolungare il suo contratto. La mancata acquisizione definitiva comporta per il club milanese una perdita di circa 3,5 milioni di euro, cifra che avrebbe incassato in caso di conferma dell’acquisto. Ibrahimovic aveva trascorso la stagione in prestito nel campionato olandese, senza però convincere completamente.

Calciomercato Milan, l’Ajax non riscatta Maximilian Ibrahimovic: sfuma un incasso da 3.5 milioni di euro per i rossoneri. Il tentativo di ripercorrere le orme paterne, incrociando lo stesso percorso a vent’anni di distanza, si è scontrato con la dura realtà del campo. Maximilian Ibrahimovic si appresta a chiudere anticipatamente la sua parentesi in Olanda. Dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile rossonero, sempre sotto l’occhio attento del padre, lo scorso 10 gennaio il ragazzo si era diretto verso Amsterdam per firmare con l’ Ajax, il prestigioso club che lanciò Zlatan nel grande calcio europeo. Una trattativa affascinante, condotta da Marijn Beuker e Alex Kroes per i Lancieri, con papà Zlatan ovviamente protagonista per il Milan. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, niente riscatto per Maximilian Ibrahimovic: l’attaccante saluta l’Ajax e torna in rossonero. Come è andata la sua avventura in Olanda

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