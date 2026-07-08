Juventus Next Gen Pietrelli va in prestito al Vicenza | il comunicato

Alessandro Pietrelli, centrocampista classe 2003, è stato ceduto in prestito al Vicenza dalla Juventus Next Gen. Dopo aver trascorso l’ultima stagione al Venezia, il giocatore si trasferirà in Serie B per questa nuova esperienza. La società ha annunciato ufficialmente il prestito senza specificare la durata dell’accordo. Pietrelli si unirà al club veneto a breve.

sulla cessione del classe 2003 reduce dall’annata al Venezia. Nuovo prestito in Serie B per Alessandro Pietrelli. Il classe 2003, reduce dall’annata al Venezia, giocherà al Vicenza. L’ annuncio ufficiale della Juventus. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – « Alessandro Pietrelli giocherà la stagione 20262027 con la maglia del Vicenza: è ufficiale infatti la cessione a titolo temporaneo del giocatore classe 2003. Arrivato in bianconero nel gennaio 2025, il ventitreenne si era messo in luce fin da subito con la Next Gen, collezionando 15 presenze, 4 gol e 2 assist in pochi mesi, oltre a ricevere la prima convocazione in Prima Squadra in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Alessandro Pietrelli, di proprietà della Juventus Next Gen, è a un passo dal @LRVicenza x.com

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