Puczka rimpianto Juve? L’ex giocatore della Juventus subito in gol con la maglia del Genoa su calcio di punizione

L’ex giocatore della Juventus ha segnato subito con il Genoa, realizzando un gol su calcio di punizione contro il Trento. La rete ha contribuito alla rimonta della squadra.

di Luca Fiore Puczka subito in rete con il Genoa, l’ex giocatore della Juventus ha siglata il gol della rimonta contro il Trento su calcio di punizione. Il precampionato del Genoa si apre con un sorriso nel ritiro di Moena. Nella prima amichevole stagionale, i rossoblù guidati da Daniele De Rossi superano il Trento con una convincente rimonta nel secondo tempo. Una prova di carattere che evidenzia da subito l’ottimo impatto dei nuovi innesti arrivati dall’attuale sessione di calciomercato. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO La gara parte in salita, ma il Genoa rimonta il match grazie alla rete di Lorenzo Colombo e di David Puczka, il promettente esterno austriaco prelevato in estate dalla Juventus si è subito messo in mostra agli occhi del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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