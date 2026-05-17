Pagelle Parma Juventus Women | rimpianto Godo Rasmussen subito in gol VOTI
Nella partita tra Parma e Juventus Women, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, Rasmussen ha segnato subito, mentre Godo ha lasciato rimpianti. Sono stati assegnati i voti alle giocatrici protagoniste dell'incontro, che ha visto la squadra ospite ottenere un risultato positivo. La cronaca e le valutazioni individuali sono state pubblicate da un giornalista specializzato, offrendo un quadro dettagliato delle performance di ciascuna atleta durante il match.
di Mauro Munno Pagelle Parma Juventus Women: i voti alle protagoniste del match valido per la 22esima giornata di Serie A Women. I voti e i giudizi alle protagoniste della ventiduesima giornata di Serie A Women: pagelle Parma Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA Rusek 6.5 – Un paio di interventi attenti, probabilmente impallata sul gol Kullberg 6.5 – Sembra quasi quella della passata stagione Salvai 6 – Solo un tempo, pura rotazione verso la Coppa. Dal 46? Harviken 6 – Ha perso un po’ di sicurezza, oggi rimedia quando sbaglia Calligaris 6 – Pochi grattacapi, anzi nessuno Moretti 6.5 – Positiva, come la sua presenza nel gruppo Brighton 6 – Non demerita ma è lontana dal livello del 202425 Rosucci 6 – Alterna buone conduzioni a qualche errorino di troppo Godo 7 – Terzo centro stagionale su punizione diretta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
LIVE MATCH | Cesena - Juventus Women | Coppa Italia Women
Sullo stesso argomento
Parma Juventus Women LIVE: Rasmussen e Moretti titolari, torna dal 1? Gododi Mauro MunnoParma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A...
Pagelle Juventus Women Milan: Krumbiegel spreca, Godo ‘colpevole’ VOTIdi Mauro MunnoI voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la sedicesima giornata di Serie A Women: pagelle Juventus Women Milan I voti...
Le pagelle di Parma Juventus Women I voti alle protagoniste del match ? - Facebook facebook
Parma-Juventus Women 0-1, Godo porta avanti le bianconerePremi F5 per aggiornare la diretta del match. 9'- GOL DELLA JUVE!! GODO!! Banconere in vantaggio grazie alla centrocampista norvegese, che trova il gol con una punizione dal limite, che, calciata raso ... tuttojuve.com
Pagelle Parma Juventus Women: Top e flop dopo il primo tempoPagelle Parma Juventus Women: i voti alle protagoniste del match valido per la 22esima giornata di Serie A Women I voti e i giudizi alle protagoniste della ventiduesima giornata di Serie A Women: page ... msn.com