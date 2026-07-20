Il servizio PS Plus ha aggiunto nove giochi a luglio 2026, tra cui Avatar e Rise of the Ronin. In Italia, tutti i giochi sono disponibili contemporaneamente, mentre in Stati Uniti, Regno Unito e Giappone l’accesso è stato suddiviso in tre date diverse. La nuova selezione di titoli è stata resa disponibile per tutti gli utenti italiani nello stesso momento.

A differenza di Stati Uniti, Regno Unito e Giappone, dove l’aggiunta è scaglionata su tre date, in Italia l’intera selezione sbarca nello stesso giorno. Sony ha svelato la nuova ondata di giochi per il Catalogo PlayStation Plus Extra e Premium di luglio 2026, guidata da due pesi massimi come Avatar: Frontiers of Pandora e Rise of the Ronin – e per gli abbonati italiani, a differenza di quanto accade altrove, la buona notizia è che non ci sarà nulla da spalmare su più settimane. Sette titoli per il livello Extra e due classici riservati al Premium diventano infatti scaricabili tutti insieme a partire da martedì 21 luglio 2026. La lista completa dei giochi in arrivo nel Catalogo (livello Extra) è la seguente: In Italia tutto il 21 luglio, mentre altrove si va a scaglioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PS Plus, luglio 2026: Avatar e Rise of the Ronin capitanano i nove giochi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giochi PS Plus EXTRA e PREMIUM di Luglio 2026: si riparte con un mix incredibile!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Days of Play 2026 al via oggi: Sconti PS5, Giochi Gratis PS Plus e Offerte da Non Perdere!

PlayStation Store, via agli Sconti Estivi per gli abbonati PS Plus: Assassin’s Creed Shadows e tanti giochi in offertaIl PlayStation Store ha avviato gli Sconti Estivi dedicati agli abbonati PS Plus.

Temi più discussi: Catalogo dei giochi PlayStation Plus di luglio: Avatar: Frontiers of Pandora, Rise of the Ronin, Firefighting Simulator: Ignite e non solo; Giochi PS Plus Luglio 2026: rumor e anticipazioni; PlayStation Plus: a luglio una valanga di nuovi giochi per gli abbonati Extra e Premium; PS Plus Extra e Premium di luglio: l'annuncio è vicino e un gioco è già stato svelato.

Avatar, Ronin e Dying Light arrivano sul PS Plus Extra ; Luglio 2026 youtu.be/wJ-vFZRnIpY #PS4 #PS5 #PSPlus x.com

[PS Plus] Giochi Essenziali Luglio 2026: Difficoltà Platino e Tempo reddit

PlayStation Plus Extra e Premium, non perderti i giochi di luglio: ecco i titoli gratuiti del mesePlayStation Plus Extra e Premium aggiornano il catalogo giochi di luglio 2026 con una selezione guidata da Rise of the Ronin e Avatar: Frontiers of Pandora ... skuola.net

PS Plus Extra e Premium di luglio: l'annuncio è vicino e un gioco è già stato svelatoManca poco all'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di luglio, previsto proprio per questa settimana e con già un gioco gratis svelato, che dunque possiamo già considerare all'intern ... msn.com