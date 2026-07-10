Il PlayStation Store ha avviato gli Sconti Estivi dedicati agli abbonati PS Plus. La promozione include giochi come Assassin’s Creed Shadows e altri titoli in offerta. L’iniziativa si rivolge a utenti di PS4 e PS5, offrendo sconti su una vasta selezione di videogiochi. La promozione è attiva fino a una data da definire e permette agli utenti di acquistare titoli a prezzi ridotti durante l’estate.

L’estate videoludica entra nel vivo con il ritorno degli Sconti Estivi sul PlayStation Store, l’appuntamento annuale che trasforma lo shopping digitale in una caccia al tesoro per gli appassionati di PS4 e PS5. Quest’anno però Sony ha deciso di premiare gli abbonati a PlayStation Plus con un vantaggio non da poco: l’accesso anticipato a una selezione corposa di offerte, disponibili già da oggi e riservate esclusivamente a chi possiede un abbonamento attivo, indipendentemente dal livello sottoscritto. La strategia è chiara: mentre il grande pubblico dovrà attendere il 14 luglio per tuffarsi nel mare magnum delle promozioni, chi ha investito nel servizio in abbonamento di Sony può già muoversi con qualche giorno di vantaggio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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© Game-experience.it - PlayStation Store, via agli Sconti Estivi per gli abbonati PS Plus: Assassin’s Creed Shadows e tanti giochi in offerta

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BUG en PlayStation Store DESAPARECE todas las rebajas y descuentos en PS4 PS5

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