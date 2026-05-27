Days of Play 2026 al via oggi | Sconti PS5 Giochi Gratis PS Plus e Offerte da Non Perdere!

Da oggi, 27 maggio, sono attivi i Days of Play 2026. La promozione offre sconti su console PS5, giochi, accessori e abbonamenti PlayStation Plus. Sono disponibili anche giochi gratuiti per gli abbonati e offerte speciali su vari prodotti. L’iniziativa durerà diversi giorni e si rivolge a tutti i videogiocatori interessati a risparmiare su prodotti PlayStation.

Il momento che tutti i videogiocatori stavano aspettando è finalmente arrivato. I Days of Play 2026 sono ufficialmente tornati! A partire da oggi, 27 maggio, PlayStation dà il via a una pioggia di grandi offerte su giochi, accessori, hardware e abbonamenti PlayStation Plus. Se avevate un titolo nella vostra lista dei desideri da mesi o volete aggiornare la vostra postazione gaming, questo è il momento perfetto per farlo. Ecco la guida completa con tutto quello che c’è da sapere per sfruttare al massimo l’evento dell’anno, ottimizzata per rispondere a tutti i vostri dubbi. Quando iniziano e quando finiscono i Days of Play 2026?. Una delle domande più cercate su Google riguarda proprio le date dell’evento. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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