Proteste di piazza contro Zelensky e il licenziamento del giovane Ministro della Difesa

Da alcuni giorni, in diverse città si svolgono manifestazioni contro il presidente e il recente rimpasto di governo. I partecipanti contestano le decisioni prese, in particolare il licenziamento del giovane ministro della Difesa. Le proteste sono caratterizzate da cortei e comizi pubblici, con cittadini che esprimono insoddisfazione per le scelte politiche adottate. La situazione resta tesa, con mobilitazioni che continuano senza sosta.

Il rimpasto di governo deciso da Zelensky ha scatenato proteste di piazza che vanno avanti già da qualche giorno. I cittadini sono delusi e sconcertati dal licenziamento del giovane e popolare ministro Mykhailo Fedorov, alla guida del dicastero della Difesa da appena sei mesi, che viene visto come innovatore e sensibile alle reali esigenze del Paese. Rimpasto confuso. Le motivazioni del rimpasto voluto dal presidente sono poco chiare. Quel che è certo che due dei più importanti ministeri – gli Esteri e la Difesa – sono finiti in un limbo giuridico-politico che appare molto pericoloso nelle circostanze del conflitto armato. Di fatto i dicasteri si trovano senza una vera leadership. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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Ucraina, la piazza si ribella a Zelensky: scoppia la protesta per la cacciata del ministro Fedorov

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