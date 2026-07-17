Nella capitale ucraina, migliaia di persone si sono radunate in piazza, manifestando contro il recente licenziamento del ministro della Difesa. È il secondo anno consecutivo che si svolgono proteste in piena resistenza all'invasione russa, con i manifestanti che chiedono spiegazioni e si oppongono alle decisioni del governo. L’anno scorso, la protesta era nata contro una legge che limitava l’indipendenza delle Agenzie anticorruzione.

Per la seconda estate consecutiva migliaia di ucraini sono tornati in piazza nel pieno della resistenza dall’invasione russa. Dodici mesi fa protestavano contro una legge che limitava l’indipendenza delle Agenzie anticorruzione, costringendo Volodymyr Zelensky a fare marcia indietro. Stavolta protestano per difendere il ministro Mykhailo Fedorov, appena rimosso dall’incarico, nell’ambito di un più vasto rimpasto di governo. È diventata subito una delle più grandi contestazioni pubbliche dall’inizio dell’invasione, e va oltre la società civile. Perché non è la prima volta che Zelensky rimuove un ministro, ma nessuna rimozione era stata così impopolare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché il licenziamento del ministro della Difesa ha scatenato le proteste degli ucraini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

l'intervista in dettaglio di Beatrice Venezi che ha causato il licenziamento dal Teatro La Fenice

Notizie e thread social correlati

Le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della DifesaMigliaia di persone si sono radunate giovedì a Kiev e in altre città ucraine per protestare contro la decisione del presidente di rimuovere il...

Il primo ministro albanese ha sminuito le proteste contro il resort del genero di TrumpIl primo ministro albanese ha affermato che senza il coinvolgimento della famiglia Trump, i manifestanti contro il resort del genero di quest'ultimo...

Temi più discussi: Risposta democratica Perché il licenziamento del ministro della Difesa ha scatenato le proteste degli ucraini; Ucraina: migliaia in piazza contro il licenziamento del ministro Fedorov; Licenziati su WhatsApp: due spunte blu non fanno un licenziamento giusto; Ucraina, proteste per la destituzione del ministro della Difesa Fedorov.

Ucraina, proteste per il licenziamento del ministro della Difesa Fedorov, autore della rivoluzione hi tech. E lui attacca Zalensky Incominciano a stancarsi anche loro del comico Zelensky. x.com

Le proteste a Lviv – AP/LapresseMykhailo Fedorov rappresentava una nuova idea di guerra fondata su tecnologia, dati e industria. La sua uscita dal governo ha provocato una reazione fortissima della società civile, anche nel pieno de ... linkiesta.it

La scelta di Zelensky su Fedorov apre un caso politico. Ecco perchéIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di rimuovere Mykhailo Fedorov dall’incarico di ministro della Difesa, aprendo una delle più profonde crisi politiche interne dall’inizio dell’invasio ... formiche.net