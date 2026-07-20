Una class action contro la Ztl Isola è stata annunciata dopo il ricorso al Tar. Circa venticinque titolari di ristoranti e locali intendono avviare una causa civile per chiedere un risarcimento danni. La richiesta collettiva potrebbe coinvolgere un numero maggiore di esercizi commerciali nei prossimi giorni.

Dopo il ricorso al Tar, nei prossimi giorni scatterà anche una «class action» contro la Ztl Isola. Per ora sono circa venticinque i titolari di ristoranti e locali pronti a fare causa civile per chiedere un risarcimento danni, ma la platea potrebbe ampliarsi velocemente. E il capogruppo di FdI Riccardo Truppo, che in veste di legale ha già aperto il procedimento al Tar (hanno aderito 89 esercenti) e ora assiste i commercianti anche nella causa in tribunale avvisa che la battaglia alle auto questa volta rischia di costare cara al Comune: «Stiamo impostando la richiesta valutando la flessione dei fatturati già dalla fase di pre esercizio e il calo del valore delle attività in seguito ai divieti, in entrambi i casi siamo intorno al 50% in meno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pronta la class action contro la Ztl Isola

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Si parla di: Pronta la class action contro la Ztl Isola.

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