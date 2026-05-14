Social al via a Milano la class action contro Meta e TikTok

A Milano è partita una class action contro le piattaforme social Meta e TikTok. La causa riguarda il modo in cui gli algoritmi influenzerebbero i giovani e la responsabilità legale per eventuali danni alla salute dei minori. Sono state sollevate questioni sulla modifica degli algoritmi per ridurre la dipendenza e sulla possibilità di attribuire responsabilità alle aziende per le conseguenze sui ragazzi. La procedura coinvolge più parti e si focalizza sui rischi legati all’uso delle piattaforme da parte dei minori.

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? Domande chiave Come cambieranno gli algoritmi per limitare la dipendenza dei minori?. Chi dovrà rispondere legalmente dei danni alla salute dei ragazzi?. Quanto potrebbero essere le sanzioni economiche contro il colosso Meta?. Come funzionerà il nuovo sistema di verifica dell'identità per i social?.? In Breve Il New Mexico chiede a Meta 3,7 miliardi di dollari per danni ai minori.. Meta rischia sanzioni europee fino al 6% del fatturato da 200 miliardi.. TikTok punta sulla responsabilità dei genitori per difendersi nel tribunale di Milano.. L'avvocato Stefano Bertone ipotizza verifica identità per utenti sotto i 14 anni.. Al tribunale civile di Milano si apre oggi, 14 maggio, la prima class action in Europa contro i colossi Meta e TikTok per la protezione dei minori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Social, al via a Milano la class action contro Meta e TikTok ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today Sullo stesso argomento Dipendenza da social nei minori: class action a Milano contro Meta e TikTok per vietare l’accesso agli under 14Si stima che siano oltre tre milioni i giovanissimi sotto i quattordici anni iscritti alle piattaforme di condivisione. Social, class action contro Meta e TikTok: i rischi per i minori? Domande chiave Come possono gli algoritmi alterare lo sviluppo neurologico dei bambini? Perché i social media non hanno un bugiardino come i... Temi più discussi: Rete degli Spazi Ibridi. Dal 21 maggio al via le Giornate dedicate ai 25 spazi socioculturali; Al via giovedì la prima class action inibitoria contro Meta e TikTok; Dove mangiare a Milano? Ecco 43 indirizzi da scoprire subito; Meta e TikTok a processo a Milano per la tutela dei minori. ?In via Tollegno 52, nel quartiere Barriera di Milano, il Giardino pubblico Giorgio Amendola si rinnova profondamente, evolvendosi da semplice area verde a autentico presidio sociale per il territorio. ? Info: torinoclick.it/territorio/dal… x.com Al via sfratto centro sociale Leoncavallo a MilanoLa polizia sta eseguendo, con l'ufficiale giudiziario, l'ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo a Milano. Lo sfratto del centro sociale di via Watteau era ... ansa.it Sgomberato il centro sociale Leoncavallo a Milano. Meloni: Occupazioni danno per la sicurezzaLa polizia sta eseguendo, con l'ufficiale giudiziario, l'ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo a Milano. L'espulsione del centro sociale di via Watteau era ... huffingtonpost.it