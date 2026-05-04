Lunedì si disputa la partita tra Roma e Fiorentina, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. La sfida si svolge in un contesto di fine stagione, con entrambe le squadre che cercano di ottenere punti importanti. Le formazioni si preparano con alcune assenze e cambi rispetto alle ultime uscite. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con le probabili formazioni già annunciate.

Roma-Fiorentina è una partita della trentacinquesime giornata di Serie A e si gioca lunedì: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La sconfitta del Milan e i pareggi di Como e Juventus, danno una clamorosa speranza alla Roma di Gasperini. In caso di vittoria contro la Fiorentina nel posticipo di lunedì sera, la truppa giallorossa sarebbe a -1 dal quarto posto che vorrebbe dire qualificazione Champions. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Un traguardo che fino a poco tempo fa sembrava troppo lontano. E invece i risultati venuti fuori da questo weekend danno ancora speranze, a patto di superare una Fiorentina che ormai è quasi salva, anche se non matematicamente, ma che vorrà comunque fare bella figura.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Roma-Fiorentina: l’occasione è troppo ghiotta

Tifosi della Roma e della Fiorentina si affrontano in autostrada #ansa #news

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