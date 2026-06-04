Trump | la nuova piscina al Lincoln Memorial sarà colossale

Quanti grattacieli servirebbero per riempire l'intera vasca della piscina? Come cambierà il profilo monumentale di Washington con questa opera? Quali sfide ingegneristiche comporterà gestire una struttura di queste dimensioni? Perché Trump ha paragonato la piscina ai giganti di Chicago??? In Breve Larghezza prevista di quasi 200 piedi per la struttura. Lunghezza complessiva dell'area di circa 2.500 piedi. Confronto con Empire State Building, World Trade Center e Sears To . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Why Trump is turning the Lincoln Memorial reflecting pool blue

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