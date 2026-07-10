Pronostico Mjallby-AIK | i campioni in carica fanno paura nel loro fortino

La partita tra Mjallby e AIK si disputerà sabato alle 15:00, nella dodicesima giornata dell’Allsvenskan. La gara si svolge nel campo di Mjallby. AiK, campione in carica, si presenta come favorito, mentre il team di casa cerca di ottenere punti in casa. Sono disponibili informazioni su formazioni, statistiche, diretta tv e streaming.

Mjallby-AIK è un match valido per la dodicesima giornata dell’Allsvenskan e si gioca sabato alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il dominio incontrastato della scorsa stagione – campionato vinto chiudendo a +13 sulla seconda e incassando una sola sconfitta – è un lontano ricordo per il Mjallby, oggi distante addirittura 13 punti dalla capolista Sirius e fuori anche dalla zona Europa. Il rendimento del club di Hallevik finora è stato molto altalenante (4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte in 11 turni di Allsvenskan) e la difesa del titolo appare già un’impresa irrealistica. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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