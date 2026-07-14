Pronostico Egnatia-Petrocub | è la volta buona per sfatare il tabù

Egnatia-Petrocub è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. In Moldavia, una settimana fa, è finita 1-1. Un risultato che sicuramente fa comodo agli albanesi dell’Egnatia, per i quali le cose non si erano messe affatto bene. Petrocub in vantaggio dopo appena un minuto con Popescu, ma il club di Rrogozhinë è riuscito ad attutire il colpo, trovando il gol del pareggio a metà primo tempo con il centrocampista Kryeziu, transitato anche in Serie A (Torino) nel 2022. Nel recupero della prima frazione di gioco, però, è avvenuto l’episodio che avrebbe potuto indirizzare definitivamente la partita: l’espulsione del neroverde Aleksi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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