Pronostico Cittadella-Lumezzane | ecco il fattore determinante

Il match tra Cittadella e Lumezzane si disputa nel primo turno dei playoff di Serie C. La squadra di casa, già certa della qualificazione, ha raccolto risultati alterni nelle ultime gare, mentre l’avversario si presenta con una serie di vittorie consecutive. La partita si gioca in un impianto locale, con la trasmissione prevista su canali sportivi dedicati. Entrambe le formazioni cercano di superare il turno per proseguire nel torneo.

Cittadella-Lumezzane è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla I playoff per il Cittadella erano in cassaforte da diverso tempo e quindi nelle ultime partite la squadra ha un poco mollato. Il Lumezzane, invece, viene da una striscia importanti di risultati utili. Ma il sogno promozione potrebbe finire subire. (Profilo Instagram Cittadella) – Ilveggente.it Il Cittadella ha molta più esperienza del Lumezzane di Troise ma non solo, ha dimostrato anche negli scontro diretti di essere superiore. Addirittura, solamente una volta nelle ultime dieci occasioni la squadra ospite è riuscita ad avere la meglio.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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