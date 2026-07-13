Pronostico Riga-Ararat-Armenia | la vittoria forse non basta

Riga e Ararat-Armenia si affrontano nel ritorno del primo turno preliminare di Champions League. La squadra lettone ha bisogno di una vittoria per passare il turno, ma potrebbe non essere sufficiente in caso di pareggio complessivo. La formazione armena ha già ottenuto un risultato favorevole nell’andata e potrebbe qualificarsi anche con un pareggio. La sfida si disputa in trasferta per il Riga, che cerca di ribaltare il risultato dell’andata.

Riga-Ararat-Armenia è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico La vittoria forse non basterà al Riga contro l’Ararat-Armenia. I padroni di casa devono ribaltare il due a zero subito nella gara d’andata condizionato, nel finale, dall’espulsione di Orols che ha permesso agli armeni di raddoppiare a pochi minuti dalla fine. (Profilo Instagram Riga) – Ilveggente.it Potrebbe essere stato il punto esclamativo sulla qualificazione anche se ci sono 90 minuti ancora da giocare e che possono fare la differenza. Ma è complicato e pure molto perché gli ospiti si presenteranno molto compatti e ovviamente con un solo e unico obiettivo: cercare di non prenderle, in primis, e poi magari colpire anche in contropiede. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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