Il match tra Shamrock Rovers e Floriana si gioca martedì alle 21:00, valido per il ritorno del primo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27. La squadra di casa deve rimontare un risultato favorevole agli avversari per passare al turno successivo. Sono disponibili notizie, statistiche, formazioni probabili, streaming e diretta tv.

Shamrock Rovers-Floriana è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Una dei risultati più sorprendenti tra le gare d’andata è stato il successo dei maltesi del Floriana sullo Shamrock Rovers, tornato da Malta incredibilmente a mani vuote e con un 2-0 sul groppone che non sarà facile ribaltare in Irlanda. Muric e Jah, con un gol per tempo, hanno affossato gli uomini di Stephen Bradley, rimasti pure in inferiorità numerica a inizio ripresa per via dell’espulsione di Healy. Episodio che ha contribuito a rendere le cose ancora più difficili per i biancoverdi, i quali rischiano di ritrovarsi già fuori dalle qualificazioni alla competizione più importante del continente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Shamrock Rovers-Floriana: serve una rimonta clamorosa

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