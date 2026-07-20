Procura generale Torino | sequestro conservativo di 50mila euro a Roggero

La procura generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro a Roggero. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato firmato dal procuratore generale Lucia Musti, pubblicato questa mattina. Il provvedimento si riferisce a una questione relativa a un risarcimento danni. La nota ufficiale mira a chiarire i dettagli della misura adottata.

Il comunicato stampa, firmato dal procuratore generale Lucia Musti, è stato diffuso questa mattina per “chiarire” la questione del “risarcimento danni”. Roggero – viene ricordato nella nota – è stato condannato in primo grado dalla Corte d’Assise di Asti al pagamento di una provvisionale di 480mila euro a favore di 14 parenti dei rapinatori uccisi, parti civili al processo, e del terzo complice, vittima di tentato omicidio. Una sentenza “confermata sul punto in appello”, viene ricordato. La quantificazione definitiva dei danni verrà stabilita in un separato giudizio civile.ADNKRONOS – foto LaPresse. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Sequestrati 50 mila euro su un conto in Tunisia di Mario Roggero e della moglie

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