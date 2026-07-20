La Procura di Torino ha disposto il sequestro preventivo di 50 mila euro a carico di un gioielliere. La misura è stata richiesta e ottenuta per coprire eventuali spese di giustizia. Il denaro è stato sequestrato a tutela delle finanze pubbliche, senza coinvolgimento diretto di altre parti. La procedura si inserisce nell’ambito di un procedimento legale in corso.

La Procura Generale di Torino “ha proceduto a richiedere (e ha ottenuto) il sequestro conservativo a garanzia delle spese di giustizia, della somma di 50.000 euro, oggetto di un bonifico disposto sul conto corrente del Comitato ‘#iostoconmarioroggero’ verso un conto corrente estero tunisino, intestato” a Mario Roggero e alla moglie Sandrone Mariangela, “in epoca precedente alla celebrazione del giudizio in appello”. È quanto si legge in una nota della Procura Generale di Torino, a firma della pg Lucia Musti, in merito alla “vicenda indicata genericamente in ‘risarcimento danni'” Nella nota la procura generale di Torino ricorda che “la Corte d’Assise di Asti, con sentenza confermata sul punto in appello, ha condannato, come sempre avviene in casi simili, Roggero Mario al pagamento di una provvisionale pari a complessivi Euro 480. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Roggero, sequestro preventivo di 50mila euro dalla Procura per il gioielliere

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Caso Mario Roggero, sequestrati 50mila euro su un conto estero del gioielliere e della moglieLa Procura generale di Torino ha sequestrato 50mila euro da un conto corrente estero intestato a un gioielliere e alla moglie.

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