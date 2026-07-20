Caso Roggero spunta un conto in Tunisia | la Procura sequestra 50mila euro

Da urbanpost.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura generale di Torino ha sequestrato 50mila euro su un conto corrente in Tunisia, intestato a un gioielliere di Grinzane Cavour e alla moglie. Il sequestro riguarda un deposito estero ed è collegato al caso Roggero. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su altre attività finanziarie o motivazioni specifiche del sequestro. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’autorità giudiziaria.

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Nuovo sviluppo nel caso di Mario Roggero. La Procura generale di Torino ha reso noto di aver disposto il sequestro conservativo di 50mila euro su un conto corrente estero, in Tunisia, intestato al gioielliere di Grinzane Cavour e alla moglie, Mariangela Sandrone. Il provvedimento, spiegano i magistrati, è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia, dopo che la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. La precisazione, diffusa con un comunicato ufficiale, si è resa necessaria per chiarire una questione in precedenza indicata genericamente come “risarcimento danni”. Ma è la provenienza di quella somma ad aver acceso i riflettori: il denaro sarebbe arrivato dalla raccolta fondi promossa a sostegno del gioielliere. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

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