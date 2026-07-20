Estratti di CBD | cosa sono e differenze con la cannabis light

Un'azienda ha avviato un procedimento legale contro un rivenditore di estratti di CBD, accusandolo di vendere prodotti con concentrazioni di THC superiori ai limiti consentiti. La disputa riguarda campioni di estratti di CBD prelevati da entrambi i soggetti e analizzati in laboratorio. I risultati hanno evidenziato che alcuni prodotti venduti dal rivenditore contenevano THC oltre la soglia legale. Il caso è ora in fase di valutazione da parte delle autorità competenti.

Tempo di lettura: 5 minuti Negli ultimi anni il mercato della cannabis light si è evoluto rapidamente, portando alla diffusione di numerosi prodotti derivati dalla canapa. Accanto alle tradizionali infiorescenze sono comparsi sempre più spesso gli estratti di CBD, una categoria che comprende oli, resine, cristalli e altre formulazioni ottenute attraverso specifici processi di estrazione. Questi prodotti attirano l’interesse di consumatori curiosi e appassionati del settore, ma spesso generano dubbi riguardo alla loro composizione, alle differenze rispetto ai fiori di cannabis light e alla normativa che ne regola la commercializzazione. Vediamo quindi cosa sono gli estratti di CBD, quali tipologie esistono e come orientarsi nella scelta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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THC & CBD: cosa sono e come funzionano

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