Cannabis light | il giudice di Trani sfida il decreto sicurezza

Un giudice di Trani ha messo in discussione il decreto sicurezza riguardante la cannabis light, contestandone la pericolosità. La decisione si inserisce in un quadro di confronti tra le interpretazioni delle norme e le normative europee, che potrebbero avere ripercussioni sul settore della canapa legale. La questione riguarda anche come questa sentenza influenzerà il mercato e la regolamentazione futura della cannabis light nel paese.

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