Cannabis light | il giudice di Trani sfida il decreto sicurezza
Un giudice di Trani ha messo in discussione il decreto sicurezza riguardante la cannabis light, contestandone la pericolosità. La decisione si inserisce in un quadro di confronti tra le interpretazioni delle norme e le normative europee, che potrebbero avere ripercussioni sul settore della canapa legale. La questione riguarda anche come questa sentenza influenzerà il mercato e la regolamentazione futura della cannabis light nel paese.
? Punti chiave Perché i giudici contestano la pericolosità della cannabis light?. Come influirà la decisione della Consulta sul mercato della canapa?. Quali prove scientifiche permettono di annullare i sequestri di infiorescenze?. Chi dovrà decidere se il decreto sicurezza è incostituzionale?.? In Breve Analisi tossicologiche rilevano livelli di THC tra lo 0,2 e lo 0,8 per cento.. Canapa Sativa Italia monitora 24 casi di imprese indagate per detenzione o spaccio.. Dati mostrano 14 restituzioni di prodotti dopo indagini su aziende canapiere.. Precedenti giudiziari registrati a Brindisi il 2 dicembre 2025 e a Imperia l'11 aprile..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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