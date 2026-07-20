L’avvocato Zema si è dimesso dal consiglio di amministrazione della società calcistica, lasciando la squadra in una situazione di incertezza. La società aspetta ancora l’intervento del notaio per formalizzare alcune decisioni. Nel frattempo, alcune persone coinvolte stanno già iniziando a pianificare la prossima stagione, senza yet avere una guida ufficiale. La squadra si trova in una fase di stallo, senza ufficiali indicazioni sulla gestione futura.

Busto Arsizio (Varese), 20 luglio 2026 – La Pro Patria continua a vivere in un limbo. C'è una società che aspetta il notaio e un'altra che, sottotraccia, prova già a programmare la prossima stagione. Nel mezzo restano una trattativa infinita, equilibri ancora da trovare e un nuovo colpo di scena: le dimissioni dell'avvocato Rosanna Zema dal consiglio di amministrazione, arrivate proprio quando il closing sembrava finalmente vicino. La doccia fredda. Una mossa inattesa che riapre interrogativi su una vicenda destinata a segnare il futuro del club biancoblù. Fino a pochi giorni fa, infatti, la sensazione era che mancassero soltanto gli ultimi dettagli per arrivare alla firma dell'accordo tra il socio di maggioranza Giancarlo Travagin e la cordata guidata da Luca Bassi, sostenuta da Finnat. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pro Patria ancora in stand by: l’avvocato Zema si dimette dal consiglio di amministrazione

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