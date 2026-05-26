Forza Italia fuori dal consiglio comunale si dimette il coordinatore Antonio Barbera

Il coordinatore di Forza Italia si è dimesso dopo che il partito ha ottenuto meno del 5% alle elezioni comunali, escluso dalla composizione del consiglio. La decisione è stata presa in seguito all'esito elettorale, che ha determinato la fuoriuscita del partito dalla rappresentanza in consiglio. Nessun altro membro ha annunciato dimissioni. La perdita di rappresentanza ha causato reazioni tra gli iscritti e i sostenitori.

Primo scossone in Forza Italia dopo l'inatteso fallimento nella corsa al consiglio comunale: il partito azzurro rimarrà fuori non avendo superato il 5%. Il coordinatore cittadino Antonio Barbera si è dimesso. Un passo indietro che arriva in attesa dei dati ufficiali con il completamento dello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Oggi, 30 marzo, il Consiglio Comunale di Martina Franca

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