Il procuratore Fragliasso bacchetta l' amministrazione di Torre Annunziata e il sindaco si dimette
A Torre Annunziata, il procuratore Nunzio Fragliasso ha criticato duramente l'amministrazione comunale durante l'avvio dei lavori di abbattimento di un palazzo. In seguito alle sue parole, il sindaco Corrado Cuccurullo ha deciso di dimettersi dall’incarico. L’episodio si è verificato nel giorno in cui si è iniziato il cantiere per demolire l’edificio, suscitando attenzione e tensioni nella città.
Durissimo scontro a Torre Annunziata nel giorno dell'inizio dell'abbattimento di palazzo Fienga. Il sindaco Corrado Cuccurullo ha rassegnato le proprie dimissioni dopo le dure parole pronunciate dal procuratore Nunzio Fragliasso. Il numero uno della procura oplontina poche ore fa aveva.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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