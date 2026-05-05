Il procuratore Fragliasso bacchetta l' amministrazione di Torre Annunziata e il sindaco si dimette

A Torre Annunziata, il procuratore Nunzio Fragliasso ha criticato duramente l'amministrazione comunale durante l'avvio dei lavori di abbattimento di un palazzo. In seguito alle sue parole, il sindaco Corrado Cuccurullo ha deciso di dimettersi dall’incarico. L’episodio si è verificato nel giorno in cui si è iniziato il cantiere per demolire l’edificio, suscitando attenzione e tensioni nella città.