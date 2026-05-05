Il procedimento giudiziario riguardante il caso arbitri si sta ampliando, con l’interesse che si sposta anche su Andrea Butti, responsabile dei calendari della Serie A. Il pubblico ministero Maurizio Ascione ha programmato un suo ascolto che si svolgerà nel corso della settimana. La vicenda, nota come “Rocchi gate” o “arbitri gate”, coinvolge diverse figure legate alla gestione degli incontri e delle decisioni arbitrali nel massimo campionato di calcio italiano.

Il “Rocchi gate” — o “arbitri gate”, come viene ormai definito — si allarga ulteriormente e ora il pubblico ministero Maurizio Ascione intende ascoltare Andrea Butti, l’“uomo dei calendari” della Serie A. Butti, dopo 12 anni all’Inter e il ruolo di team manager nella stagione del Triplete, è oggi responsabile dell’Ufficio Competizioni della Lega Serie A e avrebbe avuto contatti con il designatore Gianluca Rocchi. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Caso arbitri, Andrea Butti in procura. L’audizione di Butti dovrebbe avvenire a breve, con ogni probabilità nel corso della settimana. Al momento non risultano invece convocazioni per altri dirigenti di primo piano della Lega: tra questi, l’amministratore delegato Luigi De Siervo non avrebbe ricevuto alcuna richiesta da parte della Procura.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso arbitri, Andrea Butti (responsabile dei calendari di Serie A) sarà ascoltato in settimana

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