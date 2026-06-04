La finale playoff di Eccellenza tra Gladiator e Taranto si avvicina. È stato approvato il trasferimento dei tifosi rossoblù per la partita. La decisione riguarda la trasferta prevista per la fase conclusiva del torneo. La gara rappresenta l’ultimo step prima della promozione. La data della partita e altri dettagli sono ancora da definire. La finale si svolgerà in una sede neutra.

Tempo di lettura: 2 minuti Cresce l’attesa per la finale playoff nazionale di Eccellenza tra Gladiator e Taranto. Domenica 7 giugno, alle ore 16.30, lo stadio “Augusto Bisceglia” di Aversa ospiterà il primo atto della doppia sfida che mette in palio l’approdo in serie D. Ad accompagnare la squadra pugliese ci saranno anche i propri sostenitori: è arrivato infatti il via libera del Gos per la presenza dei tifosi ospiti. L’autorizzazione consentirà ai supporter rossoblù di seguire la formazione ionica in una gara che si preannuncia intensa e combattuta. L’entusiasmo è palpabile nelle due città, pronte a vivere una sfida che vale una stagione.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gladiator-Taranto, conto alla rovescia per la finale playoff: ok alla trasferta dei tifosi rossoblù

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